Rothau Bas-Rhin EUR Concert donné par l’Ensemble vocal & Instrumental de la Haute Bruche au profit de la Croix Rouge Française – Urgence Ukraine. Concert donné par l’Ensemble vocal & Instrumental de la Haute Bruche au profit de la Croix Rouge Française – Urgence Ukraine. Rothau

