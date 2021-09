[Médiation culturelle : Semaine Égalité Femmes-Hommes “Réagir face au sexisme”] Espace Roguet, 25 novembre 2021, Toulouse.

Espace Roguet, le jeudi 25 novembre à 09:00

La Petite propose, dans cet atelier “Réagir face au sexisme”, une approche créative basée sur des méthodes pédagogiques actives et collaboratives qui favorisent la prise de conscience des savoirs et des ressources de chacune, les échanges entre participantes et la transmission de savoir-faire. Les outils pédagogiques sont issus de l’éducation populaire et s’inspirent des méthodes d’intelligence collective, dans une logique de renforcement du pouvoir d’agir. Le parti pris de cet atelier est de conscientiser, de se partager et d’expérimenter des stratégies activées pour réagir face à diverses situations de sexisme, afin d’identifier des leviers d’action possibles et de ressortir avec de premiers jalons pour transformer efficacement ses pratiques. **POUR QUI ?** Artistes, techniciennes, chargée de production, chargée d’administration, régisseuses,… **LE DÉROULÉ** Jeudi 25 novembre de 9h à 13h Identifier l’impact du sexisme ordinaire dans les arts et la culture • Conscientiser les stratégies activées pour réagir face au sexisme • Questionner son système de valeurs, ses préjugés et comportements • Expérimenter des stratégies et des outils pour agir face au sexisme **INTERVENANTES** Maïté DZUDZEVIC – Après une solide expérience de Responsable de formations professionnelles au sein d’un grand mouvement d’éducation nouvelle dans les domaines de l’animation, de l’éducation et de la culture, Maïté crée « Acc’Sens – l’accompagnement qui donne du sens ». Elle développe des accompagnements sur-mesure à destination des professionnel·le·s de la culture dans toutes les étapes de leurs parcours. En 2021, Maïté rejoint La Petite en qualité de formatrice occasionnelle. Elle intervient notamment sur la lutte contre les stéréotypes de genre et les modalités d’actions pour prévenir et agir contre les violences sexistes et sexuelles dans les arts et la culture. [La Petite](https://www.lapetite.fr/) – Action positive et activisme créatif pour l’égalité des genres ! Depuis 2004 La Petite organise des fêtes électroniques et soutient les carrières des femmes cisgenres, personnes transgenres et non-binaires. **INFORMATIONS PRATIQUES – SAISON CULTURELLE** ESPACE ROGUET Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne [[contact.dav@cd31.fr](mailto:contact.dav@cd31.fr)](mailto:contact.dav@cd31.fr) / cultures.haute-garonne.fr 05 34 45 58 30 – Les jours de spectacle au 05 62 86 01 67 SPECTACLES Les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles. Les conditions d’accueil et la jauge seront adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Nous vous invitons à vous renseigner avant votre venue sur les conditions d’accès sur le site [[https://cultures.haute-garonne.fr](https://cultures.haute-garonne.fr)](https://cultures.haute-garonne.fr) ou par téléphone au 05 34 45 58 30. MÉDIATIONS Les ateliers, séances scolaires, conférences sont gratuites mais soumis à réservation auprès de la Direction des Arts Vivants et Visuels, renseignement sur cultures.haute-garonne.fr ou au 05 34 45 58 30.

Participation gratuite sur inscription à la Direction des Arts Vivants et Visuels contact.dav@cd31.fr / 05 34 45 58 30 / https://cultures.haute-garonne.fr/

Workshop proposé par l’association La Petite

Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T09:00:00 2021-11-25T13:00:00