Médiation culturelle dans les espaces du musée et du jardin Palais Galliera,musée de la mode de la ville de paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Médiation culturelle dans les espaces du musée et du jardin Palais Galliera,musée de la mode de la ville de paris, 14 mai 2022, Paris. Médiation culturelle dans les espaces du musée et du jardin

Palais Galliera, musée de la mode de la ville de paris, le samedi 14 mai à 18:30

Tout au long de la soirée, des étudiants en histoire de l’art, de la mode ou de de l’architecture accueillent les visiteurs au sein des deux expositions ‘Une histoire de la mode au Palais Galliera’ et ‘Love Brings Love, Le défilé hommage à Alber Elbaz’, ainsi que dans le jardin du musée. Ils présentent, de manière sensible et singulière, une oeuvre, une section ou une thématique en lien avec chacun de ces univers (point parole de 15 à 20 minutes).

Entrée libre

Des étudiants de l’Ecole du Louvre vous accueillent en point parole Palais Galliera,musée de la mode de la ville de paris 10 avenue Pierre Ier de Serbie 75016 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Palais Galliera,musée de la mode de la ville de paris Adresse 10 avenue Pierre Ier de Serbie 75016 Paris Ville Paris lieuville Palais Galliera,musée de la mode de la ville de paris Paris Departement Paris

Palais Galliera,musée de la mode de la ville de paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Médiation culturelle dans les espaces du musée et du jardin Palais Galliera,musée de la mode de la ville de paris 2022-05-14 was last modified: by Médiation culturelle dans les espaces du musée et du jardin Palais Galliera,musée de la mode de la ville de paris Palais Galliera,musée de la mode de la ville de paris 14 mai 2022 musée de la mode de la ville de paris Paris Palais Galliera Paris

Paris Paris