Médiation animale au musée Urgonia Musée Urgonia Orgon, mardi 23 avril 2024.

Médiation animale au musée Urgonia Musée Urgonia Orgon Bouches-du-Rhône

Médiation animale au musée Urgonia

L’association Oxy’gène proposera aux enfants âgés entre 5 et 12 ans un temps de médiation animale afin de leur apprendre à créer une relation seine, apaisée et respectueuse des animaux (lapins, chien, cochons d’inde).



Réservations obligatoires et places limitées. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 10:00:00

fin : 2024-04-23 12:00:00

Musée Urgonia Chemin des Aires

Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur urgonia.mediation@orgon.fr

L’événement Médiation animale au musée Urgonia Orgon a été mis à jour le 2024-04-03 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence