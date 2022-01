MÉDIATION ANIMAL Saint-Julien-des-Landes Saint-Julien-des-Landes Catégories d’évènement: Saint-Julien-des-Landes

Vendée

MÉDIATION ANIMAL Saint-Julien-des-Landes, 22 janvier 2022, Saint-Julien-des-Landes. MÉDIATION ANIMAL Saint-Julien-des-Landes

2022-01-22 09:45:00 – 2022-01-22 11:40:00

Saint-Julien-des-Landes Vendée Saint-Julien-des-Landes projetsparentalite85150@gmail.com +33 2 51 98 79 09 Saint-Julien-des-Landes

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Julien-des-Landes, Vendée Autres Lieu Saint-Julien-des-Landes Adresse Ville Saint-Julien-des-Landes lieuville Saint-Julien-des-Landes