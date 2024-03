Médiathlon: Temps fort intercommunal Médiathlètes Redon, samedi 24 février 2024.

Médiathlon: Temps fort intercommunal Médiathlètes Redon Ille-et-Vilaine

Dans le cadre du temps fort intercommunal Médiathlètes , participez au MEDIATHLON: un marathon rempli d’aventures dans 10 médiathèques du réseau !

Du 24/02 au 16/03 2024

1,2,3, Prêts ? Partez !

Déroulé du jeu

– Étape 1 :

Se rendre dans les médiathèques participantes aux horaires d’ouvertures et s’inscrire auprès des bibliothécaires

Horaires disponibles sur le portail des médiathèques https://mediatheques.redon-agglomeration.bzh/

– Étape 2 :

S’adresser aux bibliothécaires pour obtenir les épreuves et tenter de les résoudre (entre 1 et 4 dont une épreuve sportive)

– Étape 3 :

Déposer (ou envoyer par mail) votre grille de participation remplie dans n’importe quelle médiathèque participante avant le 16/03

Participation individuelle ou en équipe (6 joueurs maximum)

1 max d’épreuves validées = 1 max de chance de “gagner”

Épreuves à valider entre le 24/02 et le 16/03

Renseignements et inscription dans les médiathèques participantes :

Allaire Béganne les Fougerêts Peillac Redon Rieux St Jacut les pins St Jean la poterie St Perreux St Vincent/oust

Remise des prix + pot (étape finale) le 26 Mars 2024 à 18H30 à la médiathèque de Rieux .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-03-16

Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne

