L’Heure du Conte Médiathèques Municipales Châlons-en-Champagne, 4 octobre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Venez découvrir de belles histoires. Ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous transporter!

Lectures animées par l’association Lire et faire lire.

– 4 octobre : Médiathèque Pompidou

– 8 novembre : Médiathèque Diderot

– 6 décembre : Médiathèque Gulliver

De 3 à 10 ans. Durée : 1h30

Sur réservation..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 11:30:00. .

Médiathèques Municipales

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Come and discover some great stories. Open your ears and let yourself be transported!

Readings hosted by the Lire et faire lire association.

– october 4: Médiathèque Pompidou

– november 8: Médiathèque Diderot

– december 6: Médiathèque Gulliver

Ages 3 to 10. Duration: 1h30

By reservation only.

Venga y descubra grandes historias. ¡Abra los oídos y déjese transportar!

Lecturas a cargo de la asociación Lire et faire lire.

– 4 de octubre: Mediateca Pompidou

– 8 de noviembre: Mediateca Diderot

– 6 de diciembre: Biblioteca multimedia Gulliver

De 3 a 10 años. Duración: 1h30

Sólo con reserva previa.

Entdecken Sie die schönsten Geschichten. Öffnen Sie Ihre Ohren und lassen Sie sich mitreißen!

Die Lesungen werden von der Organisation Lire et faire lire organisiert.

– 4. Oktober: Mediathek Pompidou

– 8. November: Mediathek Diderot

– 6. Dezember: Mediathek Gulliver

Von 3 bis 10 Jahren. Dauer: 1,5 Stunden

Mit Voranmeldung.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne