Médiathèques et personnes neuroatypiques Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Médiathèques et personnes neuroatypiques Médiathèque du Tonkin, 24 juin 2022, Villeurbanne. Médiathèques et personnes neuroatypiques

Médiathèque du Tonkin, le vendredi 24 juin à 14:00

Atelier de « brainstorming » et de réflexion collective sur l’adaptation d’une médiathèque pour mieux accueillir les personnes neuro-atypiques. En présence d’agents du réseau de lecture publique, d’usagers et d’habitants du quartier, de personnes concernées et de professionnels œuvrant auprès de personnes avec des troubles du spectre autistique (APAJH, Autisme 69). Atelier de brainstorming et de réflexion collective sur l’adaptation d’une médiathèque pour mieux accueillir les personnes neuro-atypiques, dans le cadre des Semaines du handicap. Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du lys orangé 69100 villeurbanne Villeurbanne Tonkin Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-24T14:00:00 2022-06-24T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Médiathèque du Tonkin Adresse 2 bis promenade du lys orangé 69100 villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Médiathèques et personnes neuroatypiques Médiathèque du Tonkin 2022-06-24 was last modified: by Médiathèques et personnes neuroatypiques Médiathèque du Tonkin Médiathèque du Tonkin 24 juin 2022 Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon