Printemps des Poètes – concours de poésie Médiathèques de Meudon Meudon, 5 mars 2024, Meudon.

Printemps des Poètes – concours de poésie 5 – 23 mars Médiathèques de Meudon Participation libtr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-05T04:00:00+01:00 – 2024-03-05T04:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T04:00:00+01:00 – 2024-03-23T04:30:00+01:00

Pour sa 25e année, le Printemps des poètes a choisi le thème de la grâce. Ce terme peut revêtir plusieurs sens :

Il y a bien sûr la bonne ou la mauvaise grâce […], la grâce consolante […], la grâce charnelle […], la grâce d’union mystique, la grâce du coeur et de l’esprit […]. Il y a ce chant de grâce pour l’attente, et pour l’aube plus noire […]. Mais il y a surtout cet état de grâce de la parole, et du corps tout entier, que connaissent les poètes autant que les athlètes ou les aventuriers .

– Sophie Nauleau.

Consigne

À partir de ces lignes, rédigez un seul texte poétique de 20 lignes maximum, en vers ou non, en lien avec le thème de la grâce.

Calendrier

du mardi 5 au samedi 23 mars

Dépôt des poèmes : mail ou urnes

Catégories

Jeune public (jusqu’à 16 ans)

Adulte (à partir de 17 ans)

Médiathèques de Meudon Meudon Meudon Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 14 00 70 »}]

médiathèque poésie