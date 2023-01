Mini croc’lectures Médiathèques de Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Mini croc’lectures Médiathèques de Meudon, 8 février 2023, Meudon. Mini croc’lectures 8 février – 12 avril, les mercredis Médiathèques de Meudon

Sur inscription

Partagez un moment d’éveil grâce à la lecture parent enfant Médiathèques de Meudon Meudon Meudon Hauts-de-Seine Île-de-France Un temps entre les adultes et leurs tout-petits pour leur lire et leur chanter des histoires. Les bibliothécaires vous accompagnent dans le choix des livres que vous raconterez afin de profiter pleinement de ce moment privilégié entre adulte et enfant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-08T10:00:00+01:00

2023-04-12T10:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Médiathèques de Meudon Adresse Meudon Ville Meudon Age maximum 3 lieuville Médiathèques de Meudon Meudon Departement Hauts-de-Seine

Médiathèques de Meudon Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Mini croc’lectures Médiathèques de Meudon 2023-02-08 was last modified: by Mini croc’lectures Médiathèques de Meudon Médiathèques de Meudon 8 février 2023 Médiathèques de Meudon Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine