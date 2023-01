Printemps des Poètes – concours de poésie Médiathèques de Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

« […] Les frontières ne sont pas que géopolotiques ou armées. Pas qu'un enjeu meurtrier. Ni une ligne de front fortifiée. Il en est même que l'on ne cesse de franchir, du petit jour à minuit, de l'enfance au lendemain, du visible au caché, de la mort à la vie, du réel à la poésie […] » Sophie Nauleau

A partir de ces quelques lignes et du thème « Frontières » rédigez un texte poétique de 20 lignes maximum en vers ou non.

Pour vous aider, participez à notre atelier d’écriture en compagnie du poète Alexis Bernaut.

Les poèmes sont à déposer dans les urnes situées dans chaque médiathèque ou à envoyer par mai à naelle.roussin@mairie-meudon.fr en précisant votre nom, prénom, âge et moyen de contact.

Un seul poème par personne sera accepté.

Les résultats seront communiqués lors de notre soirée de clôture le 25 mars qui sera précédée d’un concert inédit.

Découvrez tout le règlement dans vos médiathèques.

