Atelier : Qui a vu l’ours polaire ? Médiathèques de Châlons Châlons-en-Champagne, 29 décembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Venez découvrir la banquise et son mystérieux habitant, l’ours polaire. Un atelier qui mêle lecture, jeu de société et activité manuelle.

– Vendredi 29 décembre à 10h30 : Médiathèque Pompidou

– Vendredi 29 décembre à 16h : Médiathèque Diderot

– Vendredi 5 janvier 2024 à 16h : Médiathèque Gulliver

Durée : 1h

Enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un parent.

Sur réservation..

2023-12-29 fin : 2023-12-29 11:30:00. .

Médiathèques de Châlons

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Come and discover the ice floe and its mysterious inhabitant, the polar bear. A workshop combining reading, board games and manual activities.

– Friday, December 29, 10:30 am: Médiathèque Pompidou

– Friday, December 29 at 4pm: Médiathèque Diderot

– Friday, January 5, 2024 at 4pm: Médiathèque Gulliver

Duration: 1 hour

Children aged 3 to 5, accompanied by a parent.

Reservations required.

Ven a descubrir la banquisa y su misterioso habitante, el oso polar. Un taller que combina lectura, juegos de mesa y actividades manuales.

– Viernes 29 de diciembre a las 10.30 h: Médiathèque Pompidou

– Viernes 29 de diciembre a las 16.00 h: Mediateca Diderot

– Viernes 5 de enero de 2024 a las 16.00 h: Mediateca Gulliver

Duración: 1 hora

Niños de 3 a 5 años acompañados de sus padres.

Reserva obligatoria.

Entdecken Sie das Packeis und seinen geheimnisvollen Bewohner, den Eisbären. Ein Workshop, der Lesen, Gesellschaftsspiele und Handarbeit miteinander verbindet.

– Freitag, 29. Dezember um 10:30 Uhr: Médiathèque Pompidou

– Freitag, 29. Dezember um 16 Uhr: Médiathèque Diderot

– Freitag, 5. Januar 2024 um 16 Uhr: Mediathek Gulliver

Dauer: 1 Std

Kinder von 3 bis 5 Jahren in Begleitung eines Elternteils.

Mit Voranmeldung.

