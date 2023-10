France Québec Médiathèques de Châlons Châlons-en-Champagne, 2 novembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Jeudi 2 novembre à 18h à la Médiathèque Diderot :

Jury du prix littéraire France-Québec

L’association Champagne Québec vous propose de participer au jury du prix France Québec. Venez découvrir ou commenter les œuvres proposées.

Adultes.

Vendredi 3 novembre à 18h à la Médiathèque Pompidou :

Film québécois

Profitez de la projection d’un film québécois en écho au Jury France-Québec.

Adultes et ados dès 14 ans..

2023-11-02 fin : 2023-11-03 20:00:00. .

Médiathèques de Châlons

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Thursday, November 2 at 6pm at Médiathèque Diderot :

Jury for the France-Quebec literary prize

The Champagne Québec association invites you to take part in the France-Québec literary prize jury. Come and discover or comment on the works on offer.

Adults.

Friday November 3 at 6pm at Médiathèque Pompidou:

Quebec film

Enjoy the screening of a Quebecois film in echo to the France-Quebec Jury.

Adults and teens aged 14 and over.

Jueves 2 de noviembre a las 18.00 horas en la Médiathèque Diderot :

Jurado del premio literario Francia-Quebec

La asociación Champagne Québec le invita a participar en el jurado del premio France-Québec. Venga a descubrir o comentar las obras propuestas.

Adultos.

Viernes 3 de noviembre a las 18.00 h en la Mediateca Pompidou:

Película quebequense

Disfrute de la proyección de una película quebequesa en el marco del Jurado Francia-Quebec.

Adultos y adolescentes a partir de 14 años.

Donnerstag, 2. November um 18 Uhr in der Médiathèque Diderot :

Jury des Literaturpreises France-Québec

Der Verein Champagne Québec schlägt Ihnen vor, an der Jury des Preises France Québec teilzunehmen. Kommen Sie, um die vorgeschlagenen Werke zu entdecken oder zu kommentieren.

Erwachsene.

Freitag, 3. November um 18 Uhr in der Médiathèque Pompidou :

Film aus Québec

Genießen Sie die Vorführung eines québecischen Films als Echo der Jury France-Québec.

Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-05 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne