J’écoute en Grenouillère Médiathèques de Châlons Châlons-en-Champagne, 14 octobre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Un parent accompagne et partage un moment avec son enfant. Séance ponctuée de comptines et de musique, animée par des bibliothécaires.

– 14 octobre : Médiathèque Pompidou

– 18 novembre : Médiathèque Diderot

– 2 décembre : Centre social et culturel du Verbeau

– 16 décembre : Médiathèque Pompidou

Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent.

Durée : 1h.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 11:00:00. .

Médiathèques de Châlons

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



A parent accompanies and shares a moment with their child. A session punctuated by rhymes and music, led by librarians.

– october 14: Médiathèque Pompidou

– november 18: Médiathèque Diderot

– december 2: Centre social et culturel du Verbeau

– december 16: Médiathèque Pompidou

Children aged 0 to 3 accompanied by a parent.

Duration: 1 hour

Un padre acompaña y comparte un momento con su hijo. Una sesión amenizada con rimas y música, dirigida por bibliotecarios.

– 14 de octubre: Mediateca Pompidou

– 18 de noviembre: Mediateca Diderot

– 2 de diciembre: Centre social et culturel du Verbeau

– 16 de diciembre: Mediateca Pompidou

Niños de 0 a 3 años acompañados por uno de sus padres.

Duración: 1 hora

Ein Elternteil begleitet sein Kind und teilt einen Moment mit ihm. Die Sitzung wird durch Reime und Musik unterbrochen und von Bibliothekarinnen geleitet.

– 14. Oktober: Mediathek Pompidou

– 18. November: Mediathek Diderot

– 2. Dezember: Sozial- und Kulturzentrum Verbeau

– 16. Dezember: Mediathek Pompidou

Kinder von 0 bis 3 Jahren in Begleitung eines Elternteils.

Dauer: 1 Stunde

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne