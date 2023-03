Atelier famille Médiathèque Yzatis Yzeure Catégories d’Évènement: Allier

Yzeure

Atelier famille Médiathèque Yzatis, 11 avril 2023, Yzeure . Atelier famille Boulevard Jean-Moulin Médiathèque Yzatis Yzeure Allier Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin

2023-04-11 15:00:00 15:00:00 – 2023-04-11 16:30:00 16:30:00

Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin

Yzeure

Allier . Partagez un moment créatif avec votre enfant ou petit-enfant en réalisant de petits tableaux avec les perles Hama. Pour les 6-10 ans. patrimoine@ville-yzeure.com +33 4 70 48 52 48 http://www.ville-yzeure.com/ Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Yzeure Autres Lieu Yzeure Adresse Yzeure Allier Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Ville Yzeure Departement Allier Tarif Lieu Ville Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure

Yzeure Yzeure Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yzeure /

Atelier famille Médiathèque Yzatis 2023-04-11 was last modified: by Atelier famille Médiathèque Yzatis Yzeure 11 avril 2023 Allier Boulevard Jean Moulin Médiathèque Yzatis Yzeure Allier Médiathèque Yzatis Yzeure

Yzeure Allier