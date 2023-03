Exposition interactive – Qui a refroidi Lemaure ? Médiathèque Yvonne Chauffin Rédené Rédené Catégories d’Évènement: Finistère

2023-07-03 – 2023-08-30

Exposition interactive prêtée par la Bibliothèque départementale du Finistère.

Au 26 rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé défenestré au petit matin. Parmi les 6 occupants de l'immeuble, personne n'a rien vu. Suicide, meurtre, que s'est-il passé ? Armés d'une tablette, vous êtes invités à résoudre l'énigme en interagissant avec les panneaux de l'exposition.

