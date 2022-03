Médiathèque x Festival Terres de Paroles Médiathèque Anne-Frank Déville-lès-Rouen Catégories d’évènement: Déville-lès-Rouen

La médiathèque Anne Frank s’associe au [Festival Terres de Paroles](https://www.facebook.com/TerresParoles/?eid=ARAg5XVQ6heUQE96IPcQciVWFmyNgdOHo1xhQ19nWyowBcYToBLRRALhJZ4N18G6tRLNhLbSmSZEAPXA&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDnJNblKZeap_lCvPb4g04gxy13E6qiEPiNKYORcGJIzHInPxqZxmc83v5yoN7SEPhuZvuc0k9iVN-Qs5OD44n2N297DwD5no8673e4XeTJWIhVdzPwB-7BOe0xM89ZvPEVxOJ5w-n0eIaZWh8QpoFBI79S_eLZixi-xiDUGfaqJNhlliiYGo80fr8W72jY-FCSY0ZULlD9MmGojzOym5IAWLEYu_T3jTFXxQst12PbeJI-Uhz7WLO2EKDq3Q4p2P3rcvKSjTdxOSDydR33DMV7sS21HHzjjm0n6YIKLobRpPsNDOcxylVFNDnVX0rZzfgbOogKKT9zG6iRyV24vYshhg). Cette année, le prix des lectrices & lecteurs « Premières Paroles » met à l’honneur 6 premiers romans francophones publiés entre 2021 et 2022. Cela vous intéresse ? Venez rejoindre le Comité de Lecture de la médiathèque Anne Frank ! * Présentation des 6 romans sélectionnés : samedi 12 mars, 10h30 à la Médiathèque Anne Frank * De Mars à Septembre, lisez les 6 romans en lice, prêtés par la Médiathèque et votez pour vos oeuvres préférées. Durant cette période, vous aurez la possibilité de vous rencontrer lors de comités de lecture pour échanger vos avis. _Plus d’infos : médiathèque Anne Frank – 02 32 82 52 22_ La médiathèque Anne Frank s’associe au Festival Terres de Paroles Médiathèque Anne-Frank 2, place François-Mitterrand, Déville-les-Rouen Déville-lès-Rouen Seine-Maritime

