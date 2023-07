VIRE/14 : expo-atlas Médiathèque Vire Normandie, 18 avril 2023, Vire Normandie.

VIRE/14 : expo-atlas 18 – 22 avril Médiathèque Gratuit. Entrée libre

Cet exposition est consécutive à la publication en 2022 du nouvel atlas des oiseaux de Normandie : elle présente le protocole d’enquête suivi de 2016 à 2019 par les bénévoles du GON et des panneaux consacrés aux milieux naturels normands et leur avifaune.

A Vire, une partie des panneaux seulement seront exposés du 16 avril 2023 au 22 avril 2023, aux heures d’ouverture de la médiathèque de Vire.

Cette exposition GONm est proposée en partenariat avec l’association « le Bocage perché » et la médiathèque de Vire.

Médiathèque 16 rue Chênedollé Vire Vire Normandie 14500 Vire Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 66 27 10 »}, {« type »: « link », « value »: « http://mediatheque.virenormandie.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T13:30:00+02:00 – 2023-04-18T18:00:00+02:00

2023-04-22T13:30:00+02:00 – 2023-04-22T17:30:00+02:00