Atelier spécial Halloween Médiathèque Vimoutiers, 31 octobre 2023, Vimoutiers.

Vimoutiers,Orne

Au programme des animations proposées par la médiathèque pendant les vacances de la Toussaint : décoration d’une citrouille en papier mâché.

Sur le site de Vimoutiers.

Et pendant toute la durée des vacances : coloriage d’Halloween et jeux de société en libre accès..

2023-10-31 10:00:00 fin : 2023-10-31 . .

Médiathèque Rue de Châtelet

Vimoutiers 61120 Orne Normandie



On the program of activities offered by the mediatheque during the All Saints’ Day vacations: decorating a papier-mâché pumpkin.

On the Vimoutiers site.

And for the duration of the vacations: Halloween coloring and free-access board games.

En el programa de actividades propuestas por la biblioteca multimedia durante las vacaciones de Todos los Santos: decorar una calabaza en papel maché.

En la página Web de Vimoutiers.

Y durante las vacaciones: colorear en Halloween y juegos de mesa de libre acceso.

Auf dem Programm der von der Mediathek während der Allerheiligenferien angebotenen Animationen steht das Dekorieren eines Kürbisses aus Pappmaché.

Auf der Website von Vimoutiers.

Und während der gesamten Ferien: Halloween-Ausmalen und frei zugängliche Gesellschaftsspiele.

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité