Exposition photographique Le silence des Oiseaux ?, à la médiathèque de Villeneuve-Tolosane

Du 15 janvier au 24 février 2024

L’exposition photographique Le silence des Oiseaux ? est issue d’une collaboration entre l’artiste plasticienne Marie Frécon et le Muséum de Toulouse : au travers de cette série de 20 portraits d’oiseaux de notre région, l’artiste aborde de façon poétique leur disparition, et nous propose une mise en lumière de plusieurs spécimens de la collection ornithologique conservés par le Muséum de Toulouse, afin de nous sensibiliser à la biodiversité.

Pour aller plus loin, l’exposition propose également d’entendre la voix de l’artiste au sujet de la réalisation de ce travail, grâce à un QR code et un dispositif sonore intégré au sein de l’espace d’exposition.

Horaires :

Le lundi, de 14h à 18h

Le mardi, de 10h à 13h & de 14h à 18h

Le mercredi, de 13h à 19h

Le vendredi, de 14h à 18h

Le samedi, de 10h à 17h

Accès libre & gratuit

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Médiathèque Clémence Isaure – 2 Place du Fort – 31270, VILLENEUVE-TOLOSANE

Crédit image : Marie Frécon

Médiathèque Villeneuve-Tolosane 2 Pl. du Fort, Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie

