Atelier « Grèce antique, flamme olympique et jeux de logique ! »

Mercredi 25 octobre, 14h00
Médiathèque Villeneuve-Tolosane

Accès libre & gratuit

Atelier gratuit « Grèce antique, flamme olympique et jeux de logique ! » – Pour les 4-8 ans

Dans le cadre de la Semaine du jeu à Villeneuve-Tolosane et du festival Lumières sur le Quai 2023

Plongez dans l'univers des mythes, légendes et rituels de la Grèce antique ! Les enfants découvriront différents récits, adaptés à leur âge, comme le mythe de Prométhée ou le rite de la flamme olympique. À chaque récit son défi : il leur faudra coder les actions de différents personnages visant à collecter ou transporter des flammes. Ces jeux de parcours les initieront à la logique de la programmation et stimuleront leur imagination !

Horaires : Le mercredi 25 octobre, de 14h à 18h

Intervenant : La Compagnie du code
Partenaire : Ville de Villeneuve-Tolosane

Pour les 4-8 ans

Médiathèque Clémence Isaure – 2 Place du Fort, 31270 Villeneuve-Tolosane

