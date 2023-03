Rencontre-atelier – Feux, mégafeux Médiathèque Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Rencontre-atelier – Feux, mégafeux Médiathèque Villeneuve-Tolosane, 13 mai 2023, Villeneuve-Tolosane. Rencontre-atelier – Feux, mégafeux Samedi 13 mai, 16h00 Médiathèque Villeneuve-Tolosane Sur inscription auprès de la médiathèque pour l’atelier Retrouvez à 16h à la médiathèque de Villeneuve-Tolosane Atelier pour les 5-12 ans : Venez disséquer le feu et découvrir des personnages mythologiques, des événements liés au feu et des croyances de différentes cultures représentant des moments de folklore. En réalisant des petits feux, des grands feux, ou encore des feux en relief, à l’aide de tampons de formes variées, nous appréhenderons la composition chimique d’un feu, que nous animerons ensuite pour créer des gifs enflammés ! Atelier sur inscription auprès de la médiathèque pour l’atelier. Rencontre pour les adultes : avec un scientifique en lien avec le thématique de l’exposition Feux, mégafeux du Quai des Savoirs. Gratuit Durée : 1h30

