Villeneuve-Tolosane Recital de guitare flamenca – Samedi 25 novembre Médiathèque Villeneuve-Tolosane, 25 novembre 2023, Villeneuve-Tolosane. Recital de guitare flamenca – Samedi 25 novembre Samedi 25 novembre, 18h00 Médiathèque La soleá, la bulería, la petenera ou la taranta… Tous ces styles qui font l’âme du flamenco. Telle est la question posée par Maël Goldwaser au cours de son solo. À travers ses compositions, il ne cherche pas à reconstituer un flamenco historique mais propose une musique singulière qui s’appuie sur la rigueur d’une tradition musicale pour se déployer. > Tout public. > Gratuit, sur inscription auprès de la Médiathèque Clémence Isaure. Médiathèque 2 Place du Fort, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

