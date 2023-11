Les rencontres littéraires : « La Religieuse », de Diderot – Samedi 18 novembre Médiathèque Villeneuve-Tolosane Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Villeneuve-Tolosane Les rencontres littéraires : « La Religieuse », de Diderot – Samedi 18 novembre Médiathèque Villeneuve-Tolosane, 18 novembre 2023, Villeneuve-Tolosane. Les rencontres littéraires : « La Religieuse », de Diderot – Samedi 18 novembre Samedi 18 novembre, 10h00 Médiathèque > Public adulte. > Entrée libre. Médiathèque 2 Place du Fort, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T12:00:00+01:00

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T12:00:00+01:00 rencontre lecture Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Villeneuve-Tolosane Autres Lieu Médiathèque Adresse 2 Place du Fort, 31270 Villeneuve-Tolosane Ville Villeneuve-Tolosane Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque Villeneuve-Tolosane latitude longitude 43.522867;1.340992

Médiathèque Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-tolosane/