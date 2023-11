Exposition Emmà Landi « Monde sensible » – Du 6 novembre au 2 décembre Médiathèque Villeneuve-Tolosane, 6 novembre 2023, Villeneuve-Tolosane.

Exposition Emmà Landi « Monde sensible » – Du 6 novembre au 2 décembre 6 novembre – 2 décembre Médiathèque

C’est pendant ses études en édition qu’elle découvre son terrain d’expérimentation actuel : les paysages montagneux et, plus globalement, l’environnement naturel.

L’encre de Chine et la peinture aquarelle sont ses indispensables, mais elle n’hésite pas à explorer sa créativité avec les crayons de couleur ou les feutres. Elle se laisse entraîner par les lignes et les courbes, les motifs et les textures alternant entre le noir et blanc et la couleur.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Médiathèque 2 Place du Fort, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-06T09:00:00+01:00 – 2023-11-06T18:00:00+01:00

2023-12-02T09:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

exposition villeneuve-tolosane