15e édition du Festival Polars du Sud – Vendredi 6 octobre
Médiathèque Villeneuve-Tolosane

Vendredi 6 octobre, 19h00
Sur réservation
Rencontre avec Pascal Dessaint

Né à Dunkerque, Pascal Dessaint vit aujourd’hui à Toulouse. Placés sous le signe des luttes sociales et de la nature malmenée, ses romans ont été récompensés par de nombreux prix dont le Grand Prix de la littérature policière. Il signe avec 1886 – L’affaire Jules Watrin (Rivages) une passionnante fresque sociale sur les houillères de l’Aveyron et tout un pan d’une histoire ouvrière aujourd’hui oubliée. Avec la participation de la librairie de La Renaissance, en partenariat avec la médiathèque départementale de la Haute-Garonne. Gratuit – Public adulte Médiathèque 2 Place du Fort, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 20 77 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T19:00:00+02:00 – 2023-10-06T21:00:00+02:00

Médiathèque
2 Place du Fort, 31270 Villeneuve-Tolosane
Villeneuve-Tolosane
31270 Haute-Garonne
Occitanie

