Villeneuve-Tolosane Atelier fresque du climat – Samedi 30 septembre Médiathèque Villeneuve-Tolosane, 30 septembre 2023, Villeneuve-Tolosane. Atelier fresque du climat – Samedi 30 septembre Samedi 30 septembre, 14h00 Médiathèque Sur inscription En 3 h les participants vont ensemble positionner des cartes pour réaliser une fresque sur le fonctionnement du dérèglement climatique avec ces enjeux, échanger sur leurs émotions, comprendre les ordres de grandeurs et réfléchir à des solutions individuelles et collectives. À partir de 16 ans Gratuit Sur inscription Dans le cadre des semaines européennes du développement durable Médiathèque 2 Place du Fort, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « environnement@villeneuve-tolosane.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

