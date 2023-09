Histoires pour petites oreilles – Mercredi 27 septembre Médiathèque Villeneuve-Tolosane Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Villeneuve-Tolosane Histoires pour petites oreilles – Mercredi 27 septembre Médiathèque Villeneuve-Tolosane, 27 septembre 2023, Villeneuve-Tolosane. Histoires pour petites oreilles – Mercredi 27 septembre Mercredi 27 septembre, 16h30 Médiathèque Avec le tapis de lecture « L’environnement »

Sur ce tapis de lecture, vous pourrez découvrir ensemble, adultes et tout-petits, des histoires, des poésies, des comptines choisies pour que le moment de lecture soit un vrai moment de détente et de plaisirs mutuels. Durée 45 min maximum De 0 à 5 ans

Gratuit, sur inscription Médiathèque 2 Place du Fort, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T16:30:00+02:00 – 2023-09-27T17:15:00+02:00

2023-09-27T16:30:00+02:00 – 2023-09-27T17:15:00+02:00 conte lecture Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Villeneuve-Tolosane Autres Lieu Médiathèque Adresse 2 Place du Fort, 31270 Villeneuve-Tolosane Ville Villeneuve-Tolosane Departement Haute-Garonne Age max 5 Lieu Ville Médiathèque Villeneuve-Tolosane latitude longitude 43.522867;1.340992

Médiathèque Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-tolosane/