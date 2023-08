Cet évènement est passé Soirée jeux – Vendredi 25 août Médiathèque Villeneuve-Tolosane Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Villeneuve-Tolosane Soirée jeux – Vendredi 25 août Médiathèque Villeneuve-Tolosane, 25 août 2023, Villeneuve-Tolosane. Soirée jeux – Vendredi 25 août Vendredi 25 août, 19h00 Médiathèque Jeux de coopération, de mémoire, d’observation, de bluff, d’association… Il y en a pour tous les goûts. Ambiance conviviale garantie ! Buvette et snack avec l’association VHS Avec la participation de Cité Meeple et Ludotolo31 > Gratuit, entrée libre, tout public. Médiathèque 2 Place du Fort, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-25T19:00:00+02:00 – 2023-08-25T23:00:00+02:00 animations jeux Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Villeneuve-Tolosane Autres Lieu Médiathèque Adresse 2 Place du Fort, 31270 Villeneuve-Tolosane Ville Villeneuve-Tolosane Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque Villeneuve-Tolosane latitude longitude 43.522867;1.340992

