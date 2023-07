Concours photo : « Où tu lis, toi ? » – Mardi 18 juillet Médiathèque Villeneuve-Tolosane, 18 juillet 2023, Villeneuve-Tolosane.

Concours photo : « Où tu lis, toi ? » – Mardi 18 juillet Mardi 18 juillet, 14h00 Médiathèque

Durant l’été, la médiathèque se délocalise pour aller à votre rencontre, dans les quartiers, les parcs et les différents services de la ville et proposer lectures et animations autour des livres.

Nos invités cette année : le Quai des Savoirs, l’association (Z)Oiseaux Livres, Liuna Virardi, auteure illustratrice et la librairie de La Renaissance.

Médiathèque 2 Place du Fort, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie

2023-07-18T14:00:00+02:00 – 2023-07-18T17:00:00+02:00

