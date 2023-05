Soirée jeux – Vendredi 26 mai Médiathèque, 26 mai 2023, Villeneuve-Tolosane.

Dans le cadre du « Défi 10 jours sans écrans »

Pour la troisième année consécutive, nous vous proposons de rejoindre le défi national porté par l’association 10 jours sans écrans.

Un défi convivial, où chacun agit à sa mesure, en réduisant un peu, beaucoup, voire en supprimant les écrans de loisirs pendant 10 jours. C’est ainsi l’occasion de passer plus de temps à jouer en famille et avec ses amis ou de profiter des animations proposées à Villeneuve-Tolosane, plutôt que de rester chez soi ou sur les réseaux sociaux. Précisons que ce défi est aussi un moyen de rappeler les bonnes pratiques autour des écrans qui ne sont pas, en soi, des outils à bannir s’ils sont bien utilisés et favorisent un temps de partage (d’où la séance de cinéma !).

Médiathèque 2 Place du Fort, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T19:00:00+02:00 – 2023-05-26T23:00:00+02:00

animations jeux