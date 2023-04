Puzzle participatif – Du 24 avril au 6 juin Médiathèque Villeneuve-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Villeneuve-Tolosane

Puzzle participatif – Du 24 avril au 6 juin Médiathèque, 24 avril 2023, Villeneuve-Tolosane. Puzzle participatif – Du 24 avril au 6 juin 24 avril – 6 mai Médiathèque Un puzzle, à commencer ou en cours, vous attend à la médiathèque pendant les vacances scolaires. L’idée est de le réaliser ensemble, de placer une petite pièce entre un prêt ou un retour, de travailler dessus 5 minutes ou quelques heures… A vous de voir ! Gratuit, entrée libre, tout public Médiathèque 2 Place du Fort, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-24T09:00:00+02:00 – 2023-04-24T18:00:00+02:00

2023-05-06T09:00:00+02:00 – 2023-05-06T18:00:00+02:00 puzzle atelier

