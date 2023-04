Atelier couleur végétales – Samedi 22 avril Médiathèque Villeneuve-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Atelier couleur végétales – Samedi 22 avril Médiathèque, 22 avril 2023, Villeneuve-Tolosane. Atelier couleur végétales – Samedi 22 avril Samedi 22 avril, 14h00 Médiathèque Ce temps de préparation de la matière sera suivi d’un temps créatif avec des expériences amusantes !

Avec l’association Nature en Jeux

À partir de 3 ans

Gratuit, sur inscription Dans le cadre de la fête de la nature 2023 sur le thème de la flore sauvage Médiathèque 2 Place du Fort, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T14:00:00+02:00 – 2023-04-22T16:00:00+02:00

