Histoires pour petites oreilles – Mercredi 15 mars Médiathèque Villeneuve-Tolosane Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Villeneuve-Tolosane

Histoires pour petites oreilles – Mercredi 15 mars Médiathèque, 15 mars 2023, Villeneuve-Tolosane. Histoires pour petites oreilles – Mercredi 15 mars Mercredi 15 mars, 16h30 Médiathèque Au programme :

déguisements ;

musique ;

lectures ;

chansons et rire. De 0 à 5 ans

Gratuit, sur inscription Médiathèque 2 Place du Fort, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T16:30:00+01:00 – 2023-03-15T18:30:00+01:00

2023-03-15T16:30:00+01:00 – 2023-03-15T18:30:00+01:00 conte lecture

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Villeneuve-Tolosane Autres Lieu Médiathèque Adresse 2 Place du Fort, 31270 Villeneuve-Tolosane Ville Villeneuve-Tolosane Departement Haute-Garonne Age max 5 Lieu Ville Médiathèque Villeneuve-Tolosane

Médiathèque Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-tolosane/

Histoires pour petites oreilles – Mercredi 15 mars Médiathèque 2023-03-15 was last modified: by Histoires pour petites oreilles – Mercredi 15 mars Médiathèque Médiathèque 15 mars 2023 Médiathèque Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane

Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne