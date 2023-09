Médiathèque Villa Marie Médiathèque Villa Marie de Fréjus Fréjus, 16 septembre 2023, Fréjus.

Cette villa, située au pied du site archéologique de la Plate-Forme romaine, a été plusieurs remaniée et agrandie, notamment en 1903 et 1905 pour le sénateur Joseph Marius Thevenet. C’est à cette époque qu’elle prit le nom de « villa Marie ». Vendue en 1941, elle fut transformée en hôtel-restaurant avant d’être rachetée par les Mines de la Sarre en 1952 pour y accueillir les employés de la firme allemande pendant leurs vacances. Après la catastrophe du barrage de Malpasset (1959), la ville de Fréjus racheta la villa Marie avec l’aide de l’Association des communes d’Europe et de la Croix Rouge internationale, et y installa la bibliothèque municipale en 1963.

Un parc à la française de 2 ha, autrefois peuplé de rosiers et d’arbres fruitiers, est agrémenté de parterres floraux et d’espèces botaniques diverses dont beaucoup sont d’origine méditerranéenne ou exotique.

À l’intérieur de la villa, les salles témoignent encore de l’aménagement des anciens propriétaires : cheminées néo-gothiques ou dans le style de la Renaissance surmontées de miroirs, mosaïques de pavement, escalier de marbre tournant à deux volées droites reliant les deux niveaux de l’habitation et chapelle privée ornée de peintures murales.

Médiathèque Villa Marie de Fréjus avenue Aristide Briand 83600 Fréjus

