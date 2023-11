Atelier Parents-Enfants / Jeux de société Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Catégories d’Évènement: Landes

Vieux-Boucau-les-Bains Atelier Parents-Enfants / Jeux de société Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains, 5 janvier 2024, Vieux-Boucau-les-Bains. Vieux-Boucau-les-Bains,Landes Fabrication d’un petit jeu, à partir de 6 ans

Sur inscription. Places limitées.

2024-01-05 fin : 2024-01-05 15:30:00. EUR.

Médiathèque Place de la Mairie

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



Making a little game, from 6 years upwards

Registration required. Limited places Hacer un pequeño juego, a partir de 6 años

Inscripción obligatoria. Plazas limitadas Herstellung eines kleinen Spiels, ab 6 Jahren

Mise à jour le 2023-11-03 par OTI LAS

