Malle / Les grands livres Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains, 21 décembre 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Vieux-Boucau-les-Bains,Landes

L’effet que procurent les livres grand format pour l’imagination

est incroyable.Les enfants ne s’y trompent pas et les

plébiscitent. A consulter sur place.

2023-12-21 fin : 2024-02-10 . .

Médiathèque Place de la Mairie

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



The effect of large-format books on the imagination is incredible

children are no strangers to them

and love them. On-site consultation

Los libros de gran formato tienen un efecto increíble en la imaginación

es increíble, y los niños no son una excepción

y les encantan. Para consultar in situ

Die Wirkung von großformatigen Büchern auf die Vorstellungskraft von Kindern ist enorm

kinder machen sich nichts vor und sind begeistert

sie sind sehr beliebt. Vor Ort ansehen

