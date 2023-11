Atelier Parents-Enfants / Atelier créatif Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains, 20 décembre 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Vieux-Boucau-les-Bains,Landes

A partir de 6 ans, gratuit , sur inscription. Nombre de places limité. La présence d’un adulte est obligatoire..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 15:30:00. EUR.

Médiathèque Place de la Mairie

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



From 6 years old, free of charge, registration required. Limited number of places. An adult must be present.

A partir de 6 años, gratuito, previa inscripción. Número limitado de plazas. Un adulto debe estar presente.

Ab 6 Jahren, kostenlos , mit Anmeldung. Begrenzte Anzahl an Plätzen. Die Anwesenheit eines Erwachsenen ist obligatorisch.

