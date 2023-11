Conversation anglaise adultes Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Catégories d’Évènement: Landes

Vieux-Boucau-les-Bains Conversation anglaise adultes Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains, 13 décembre 2023, Vieux-Boucau-les-Bains. Vieux-Boucau-les-Bains,Landes Atelier de conversation en anglais avec l’association Com’Landes.

2023-12-13 fin : 2023-12-13 15:30:00. EUR.

Médiathèque Place de la Mairie

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



English conversation workshop with the Com’Landes association Taller de conversación en inglés con la asociación Com’Landes Konversationsworkshop auf Englisch mit dem Verein Com’Landes Mise à jour le 2023-11-03 par OTI LAS Détails Catégories d’Évènement: Landes, Vieux-Boucau-les-Bains Autres Lieu Médiathèque Adresse Médiathèque Place de la Mairie Ville Vieux-Boucau-les-Bains Departement Landes Lieu Ville Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains latitude longitude 43.7860497;-1.4005881

Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vieux-boucau-les-bains/