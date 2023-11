Exposition à la médiathèque / Nos héros préférés Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains, 13 septembre 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Vieux-Boucau-les-Bains,Landes

L’exposition « Nos héros préférés » est destinée aux enfants de l’école élémentaire, de la Petite Section de maternelle aux élèves de CM2..

2023-09-13 fin : 2023-11-03

Médiathèque

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



The « Our favorite heroes » exhibition is aimed at elementary school children from Petite Section de maternelle to CM2.

La exposición « Nuestros héroes favoritos » está dirigida a niños de primaria desde la Petite Section de maternelle hasta la CM2.

Die Ausstellung « Unsere Lieblingshelden » richtet sich an Kinder der Grundschule, von der Petite Section de maternelle bis zur CM2.

