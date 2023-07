Médiathèque / Jeux de société. Jeux sur les contes et la création de contes Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains, 28 juillet 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Vieux-Boucau-les-Bains,Landes

Des jeux de société à découvrir et partager.

Sur inscription. Places limitées à 8 pour les enfants à partir de 6 ans.

Gratuit.

2023-07-28 fin : 2023-07-28 16:00:00. .

Médiathèque

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



Board games to discover and share.

Registration required. Places limited to 8 for children aged 6 and over.

Free

Juegos de mesa para descubrir y compartir.

Inscripción obligatoria. Plazas limitadas a 8 para niños a partir de 6 años.

Gratis

Gesellschaftsspiele zum Entdecken und Teilen.

Nach vorheriger Anmeldung. Begrenzte Plätze auf 8 für Kinder ab 6 Jahren.

Kostenlos

