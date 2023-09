Atelier Origami Médiathèque Vielle-Saint-Girons, 25 octobre 2023, Vielle-Saint-Girons.

Vielle-Saint-Girons,Landes

Christophe propose un atelier origami pour les 7-12 ans.

Public Enfant – Entrée libre sur inscription.

Inscription au 05 58 47 94 62..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 18:00:00. .

Médiathèque Route de la Plage

Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine



Christophe offers an origami workshop for 7-12 year-olds.

Public Children – Free admission with registration.

Registration on 05 58 47 94 62.

Christophe ofrece un taller de papiroflexia para niños de 7 a 12 años.

Niños – Entrada gratuita previa inscripción.

Inscripción en el 05 58 47 94 62.

Christophe bietet einen Origami-Workshop für 7- bis 12-Jährige an.

Publikum Kinder – Freier Eintritt nach Anmeldung.

Anmeldung unter 05 58 47 94 62.

Mise à jour le 2023-09-20 par Côte Landes Nature Tourisme