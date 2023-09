Atelier Jeux d’écriture Médiathèque Vielle-Saint-Girons, 24 octobre 2023, Vielle-Saint-Girons.

Vielle-Saint-Girons,Landes

Corinne vous propose un atelier / jeu d’écriture sur le thème de votre choix pour le plaisir d’écrire et la liberté des mots!

Public Adulte.

Entrée libre.

Inscription au 05 58 47 94 62..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 20:00:00. .

Médiathèque Route de la Plage

Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine



Corinne offers a writing workshop / game on the theme of your choice for the pleasure of writing and the freedom of words!

Adult public.

Free admission.

Registration on 05 58 47 94 62.

Corinne te propone un taller/juego de escritura sobre el tema que elijas, ¡por el placer de escribir y la libertad de las palabras!

Para adultos.

Entrada gratuita.

Inscripciones en el 05 58 47 94 62.

Corinne bietet Ihnen einen Workshop / ein Schreibspiel zu einem Thema Ihrer Wahl an, bei dem es um die Freude am Schreiben und die Freiheit der Worte geht!

Zielgruppe: Erwachsene.

Der Eintritt ist frei.

Anmeldung unter 05 58 47 94 62.

Mise à jour le 2023-09-20 par Côte Landes Nature Tourisme