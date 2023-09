Bébés lecteurs Médiathèque Vielle-Saint-Girons, 6 octobre 2023, Vielle-Saint-Girons.

Vielle-Saint-Girons,Landes

Venez partager avec votre enfant des moments de complicité.

Contes, comptines, historiettes et autres fabulettes, jeux de doigts…pour petites z’oreilles de 0 à 3 ans.

à partager en famille ou avec sa nounou.

Informations au 05 58 47 94 62..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 11:00:00. .

Médiathèque Route de la Plage

Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and share moments of complicity with your child.

Tales, nursery rhymes, stories, fingerplays… for little ears from 0 to 3 years.

to share with your family or your nanny.

Information on 05 58 47 94 62.

Venga a compartir momentos de complicidad con su hijo.

Cuentos, canciones infantiles, historias y otras fantasías, juegos de dedos… para los pequeños oídos de 0 a 3 años.

para compartir en familia o con su niñera.

Información en el 05 58 47 94 62.

Kommen Sie und teilen Sie mit Ihrem Kind Momente der Verbundenheit.

Märchen, Kinderreime, Geschichten und andere Fabeln, Fingerspiele… für kleine Ohren von 0 bis 3 Jahren.

für die ganze Familie oder mit der Nanny.

Informationen unter 05 58 47 94 62.

Mise à jour le 2023-09-16 par Côte Landes Nature Tourisme