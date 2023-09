Exposition » Midi Minuit, un voyage dans la réalité augmentée » Médiathèque Vielle-Saint-Girons, 13 septembre 2023, Vielle-Saint-Girons.

Vielle-Saint-Girons,Landes

Cette exposition présente 11 affiches en réalité augmentée et tirages d’art de 11 jeunes artistes (Pierre de Menezes, Théo Guignard, Tom Haugomat, Vincent Mahé, Bruno Mangyoku, François Maumont, Johan Papin, Lila Poppins, Florent Remize, Juliaon Roels et Kim Roselier).

De Midi à Minuit, faites un voyage dans l’univers onirique entre le jour et la nuit, en vous comptant une histoire, voyageant entre image figée dans le temps et narration prolongée sur un écran.

Découvrez les affiches qui bougent en téléchargeant sur votre smartphone ou tablette, l’application gratuite Maison Tangible.

Maison Tangible est une galerie d’arts graphiques, une maison d’édition et un studio de création.

Informations au 05 58 47 94 62..

2023-09-13 fin : 2023-10-25 11:00:00. .

Médiathèque Route de la Plage

Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine



This exhibition presents 11 augmented reality posters and art prints by 11 young artists (Pierre de Menezes, Théo Guignard, Tom Haugomat, Vincent Mahé, Bruno Mangyoku, François Maumont, Johan Papin, Lila Poppins, Florent Remize, Juliaon Roels and Kim Roselier).

From Noon to Midnight, take a trip into the dreamlike world between day and night, counting yourself a story, traveling between images frozen in time and narration prolonged on a screen.

Discover the posters that move by downloading the free Maison Tangible application onto your smartphone or tablet.

Maison Tangible is a graphic arts gallery, publishing house and design studio.

For further information, call 05 58 47 94 62.

Esta exposición presenta 11 carteles de realidad aumentada e impresiones artísticas de 11 jóvenes artistas (Pierre de Menezes, Théo Guignard, Tom Haugomat, Vincent Mahé, Bruno Mangyoku, François Maumont, Johan Papin, Lila Poppins, Florent Remize, Juliaon Roels y Kim Roselier).

Desde el mediodía hasta la medianoche, haga un viaje al mundo onírico entre el día y la noche, y cuéntese una historia, viajando entre imágenes congeladas en el tiempo y narración prolongada en una pantalla.

Descubra los carteles en movimiento descargando la aplicación gratuita Maison Tangible en su smartphone o tableta.

Maison Tangible es una galería de artes gráficas, editorial y estudio de diseño.

Para más información, llame al 05 58 47 94 62.

Diese Ausstellung zeigt 11 Augmented-Reality-Poster und Kunstdrucke von 11 jungen Künstlern (Pierre de Menezes, Théo Guignard, Tom Haugomat, Vincent Mahé, Bruno Mangyoku, François Maumont, Johan Papin, Lila Poppins, Florent Remize, Juliaon Roels und Kim Roselier).

Von Mittag bis Mitternacht begeben Sie sich auf eine Reise in die Traumwelt zwischen Tag und Nacht, indem Sie sich eine Geschichte ausdenken, die zwischen zeitlich eingefrorenen Bildern und verlängerter Erzählung auf einer Leinwand hin und her reist.

Entdecken Sie die Plakate, die sich bewegen, indem Sie die kostenlose App Maison Tangible auf Ihr Smartphone oder Ihren Tablet-PC herunterladen.

Maison Tangible ist eine Galerie für grafische Kunst, ein Verlagshaus und ein Kreativstudio.

Informationen unter 05 58 47 94 62.

