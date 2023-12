Nuit de la lecture Médiathèque Victor Jara (Couëron) Couëron Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nuit de la lecture Médiathèque Victor Jara (Couëron) Couëron, 20 janvier 2024, Couëron. Date et horaire de début et de fin : 2024-01-20 14:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public Corps en mouvement(s), corps en émotion(s) Á l’occasion de cette nouvelle édition de la Nuit de la lecture, le corps sera à l’honneur : corps figuré dans la littérature, corps singulier qui nous distingue de l’Autre, corps ému par nos sens, corps dansé, corps métamorphosé, corps traversé par le temps qui passe… Plusieurs propositions dès 14h : un atelier philo enfants-adultes (dès 7 ans), des lectures mouvementées pour les enfants (à partir de 4 ans), un atelier autour des sens avec la méthode Snoezelen, un atelier créatif et des spectacles en soirée…. Autant d’occasions d’explorer la thématique du corps. Les dessins du concours « casse-pieds », sur des expressions liées au corps, seront exposés à la médiathèque à cette occasion. Nouveauté cette année, vous pourrez voter pour votre dessin préféré. Médiathèque Victor Jara (Couëron) Couëron 44220

Médiathèque Victor Jara (Couëron) Couëron 44220
02 40 38 38 38

