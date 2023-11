BÉBÉS LECTEURS Médiathèque Victor Hugo Grandchamp-des-Fontaines, 16 novembre 2023, Grandchamp-des-Fontaines.

Grandchamp-des-Fontaines,Loire-Atlantique

Un temps entre tout-petits, dans une ambiance paisible.

Médiathèque Victor Hugo

Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire



A time for little ones, in a peaceful atmosphere

Un momento para los más pequeños, en un ambiente tranquilo

Eine Zeit unter Kleinkindern, in einer friedlichen Atmosphäre

