Mortain-Bocage [Loisirs] Ateliers décorations de Noël pour enfants Médiathèque « Victor Gastebois » de Mortain-Bocage Mortain-Bocage, 9 décembre 2023, Mortain-Bocage. [Loisirs] Ateliers décorations de Noël pour enfants Samedi 9 décembre, 10h00 Médiathèque « Victor Gastebois » de Mortain-Bocage Réservation conseillée Avec Patrick LAMY Médiathèque « Victor Gastebois » de Mortain-Bocage Rue Géricault à Mortain-Bocage Mortain-Bocage 50140 Mortain Manche Normandie 02 33 59 75 65 http://mediatheque.msm-normandie.fr Heures d’ouverture :

mardi : 14h-18h

mercredi : 9h30-12h – 13h30-18h

vendredi : 9h30-12h – 14h-18h

samedi : 9h-12h Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

