[Exposition] Les musées du Sud-Manche Médiathèque « Victor Gastebois » de Mortain-Bocage Mortain-Bocage, 1 novembre 2023, Mortain-Bocage.

[Exposition] Les musées du Sud-Manche 1 – 29 novembre Médiathèque « Victor Gastebois » de Mortain-Bocage Gratuit

Médiathèque « Victor Gastebois » de Mortain-Bocage Rue Géricault à Mortain-Bocage Mortain-Bocage 50140 Mortain Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.msm-normandie.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.33.59.75.65 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.mortain@msm-normandie.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-01T09:30:00+01:00 – 2023-11-01T12:00:00+01:00

2023-11-29T13:30:00+01:00 – 2023-11-29T18:00:00+01:00