Heure du conte Médiathèque Vic-en-Bigorre, 4 octobre 2023, Vic-en-Bigorre.

Vic-en-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Viens plonger dans des histoires palpitantes lues par les bibliothécaires !

Un mercredi par mois à 10h30 à la médiathèque, les bibliothécaires lisent des histoires aux enfants à partir de 3 à 10 ans.

Pour partir à l’aventure, pour sourire ou rire aux éclats, pour frissonner, tu peux venir écouter, accompagné de tes parents ou grands-parents, des histoires gourmandes, magiques, étonnantes !

Au fil des mois, les thèmes changent et les histoires se métamorphosent, te font voyager dans le temps ou dans le monde !

Thème du jour : le zero déchet..

2023-10-04 10:30:00 fin : 2023-10-04 12:00:00. EUR.

Médiathèque Quai Rossignol

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and immerse yourself in thrilling stories read by librarians!

One Wednesday a month at 10:30 am, librarians read stories to children aged 3 to 10.

You can come along with your parents or grandparents to listen to tasty, magical and astonishing stories that will take you on an adventure, make you smile, make you laugh out loud or send shivers down your spine!

As the months go by, the themes change and the stories metamorphose, taking you on a journey through time or around the world!

Today’s theme: zero waste.

¡Venga y sumérjase en emocionantes historias leídas por bibliotecarios!

Un miércoles al mes a las 10.30 h en la biblioteca multimedia, los bibliotecarios leen cuentos a niños de 3 a 10 años.

Tú y tus padres o abuelos podéis venir a escuchar estas historias sabrosas, mágicas y sorprendentes, ¡y disfrutar de aventuras, sonrisas, risas y emociones!

A medida que pasan los meses, los temas cambian y las historias se transforman, ¡y te llevan de viaje a través del tiempo o alrededor del mundo!

El tema de hoy: residuos cero.

Komm und tauche ein in spannende Geschichten, die von den Bibliothekarinnen vorgelesen werden!

Einen Mittwoch im Monat um 10:30 Uhr in der Mediathek lesen die Bibliothekarinnen Kindern ab 3 bis 10 Jahren Geschichten vor.

Um auf Abenteuer zu gehen, um zu schmunzeln oder laut zu lachen, um zu frösteln, kannst du in Begleitung deiner Eltern oder Großeltern kommen, um den leckeren, magischen und erstaunlichen Geschichten zu lauschen!

Im Laufe der Monate ändern sich die Themen, die Geschichten verwandeln sich und nehmen dich mit auf eine Reise durch die Zeit oder die Welt!

Heutiges Thema: Zero Waste.

